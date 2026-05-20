В Центральной России остановились практически все НПЗ

Все крупные НПЗ в Центральной России были вынуждены полностью прекратить или существенно снизить переработку сырья и производство нефтепродуктов к 20 мая в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за последние две недел и. Это показал ‌расчет Reuters на основе официальных данных и информации источников.

Количество атак с использованием БПЛА на энергетическую инфраструктуру России возросло в 2026 году, а число НПЗ, ставших целями, с начала года удвоилось, и во второй половине мая заводы Центральной России, снабжающие топливом внутренний рынок и обеспечивающие значительную долю ⁠экспорта нефтепродуктов, почти остановились.

Среди крупных НПЗ в центральной части страны, подвергшихся ‌атакам, - заводы в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани ‌и Ярославле.

Так, полностью остановлены с 15 мая Рязанская НПК, с 17 мая - Московский НПЗ. НПЗ Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС), по информации источников на топливном рынке, с прошлой недели работает на загрузке около четверти ‌от номинала.

Один из крупнейших в стране НПЗ Киришинефтеоргсинтез (Кинеф) мощностью 20 миллионов тонн нефти в год) полностью остановлен с 5 мая, еще один крупный завод - Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ) - мощностью 17 миллионов ‌тонн в год) подвергся атаке 20 мая. Удалось ли НОРСИ частично сохранить работоспособность, установить пока не удалось.

Суммарная мощность полностью или частично остановившихся НПЗ составляет свыше 83 миллионов тонн в год (238 000 тонн в сутки) - около 1/4 от ‌российской. Их доля в общем выпуске автобензина в РФ - свыше 30% автобензина, около 25% дизельного топлива. Фактическое сокращение переработки нефти и выпуска нефтепродуктов на перечисленных НПЗ за период простоя неизвестно.