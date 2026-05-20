USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.3884
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

В Центральной России остановились практически все НПЗ

Reuters
20:36 1068

Все крупные НПЗ в Центральной России были вынуждены полностью прекратить или существенно снизить переработку сырья и производство нефтепродуктов к 20 мая в результате атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за последние две недели. Это показал ‌расчет Reuters на основе официальных данных и информации источников.

Количество атак с использованием БПЛА на энергетическую инфраструктуру России возросло в 2026 году, а число НПЗ, ставших целями, с начала года удвоилось, и во второй половине мая заводы Центральной России, снабжающие топливом внутренний рынок и обеспечивающие значительную долю ⁠экспорта нефтепродуктов, почти остановились.

Среди крупных НПЗ в центральной части страны, подвергшихся ‌атакам, - заводы в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани ‌и Ярославле.

Так, полностью остановлены с 15 мая Рязанская НПК, с 17 мая - Московский НПЗ. НПЗ Ярославнефтеоргсинтез (ЯНОС), по информации источников на топливном рынке, с прошлой недели работает на загрузке около четверти ‌от номинала.

Один из крупнейших в стране НПЗ Киришинефтеоргсинтез (Кинеф) мощностью 20 миллионов тонн нефти в год) полностью остановлен с 5 мая, еще один крупный завод - Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСИ) - мощностью 17 миллионов ‌тонн в год) подвергся атаке 20 мая. Удалось ли НОРСИ частично сохранить работоспособность, установить пока не удалось.

Суммарная мощность полностью или частично остановившихся НПЗ составляет свыше 83 миллионов тонн в год (238 000 тонн в сутки) - около 1/4 от ‌российской. Их доля в общем выпуске автобензина в РФ - свыше 30% автобензина, около 25% дизельного топлива. Фактическое сокращение переработки нефти и выпуска нефтепродуктов на перечисленных НПЗ за период простоя неизвестно.

Россия говорит «нет» цветам из Армении
Россия говорит «нет» цветам из Армении
22:25 22
Тегеран и Вашингтон обсуждают план из 14 пунктов
Тегеран и Вашингтон обсуждают план из 14 пунктов Обновлено 22:17
22:17 4175
Американские морпехи на иранском судне
Американские морпехи на иранском судне видео
21:35 847
Разоблачены резиденты российской разведки в Армении
Разоблачены резиденты российской разведки в Армении ХОТЕЛИ «УЦЕПИТЬСЯ ЗА БОРОДУ ПАШИНЯНА», НО…
14:07 5044
В Британии «похоронили» короля
В Британии «похоронили» короля
20:23 1689
Революция в европейском футболе
Революция в европейском футболе УЕФА меняет турниры сборных
20:03 2022
Разбился самолет ВВС Пакистана
Разбился самолет ВВС Пакистана видео
19:51 1558
Шойгу недоволен действиями Армении
Шойгу недоволен действиями Армении
19:36 2001
И Франция вызвала израильского посла
И Франция вызвала израильского посла видео; обновлено 19:10
19:10 3354
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси обновлено 21:40; добавлено фото и видео
21:40 9493
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…»
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…» Британский эксперт-международник Юрий Голигорский в интервью haqqin.az
13:12 2329

ЭТО ВАЖНО

Россия говорит «нет» цветам из Армении
Россия говорит «нет» цветам из Армении
22:25 22
Тегеран и Вашингтон обсуждают план из 14 пунктов
Тегеран и Вашингтон обсуждают план из 14 пунктов Обновлено 22:17
22:17 4175
Американские морпехи на иранском судне
Американские морпехи на иранском судне видео
21:35 847
Разоблачены резиденты российской разведки в Армении
Разоблачены резиденты российской разведки в Армении ХОТЕЛИ «УЦЕПИТЬСЯ ЗА БОРОДУ ПАШИНЯНА», НО…
14:07 5044
В Британии «похоронили» короля
В Британии «похоронили» короля
20:23 1689
Революция в европейском футболе
Революция в европейском футболе УЕФА меняет турниры сборных
20:03 2022
Разбился самолет ВВС Пакистана
Разбился самолет ВВС Пакистана видео
19:51 1558
Шойгу недоволен действиями Армении
Шойгу недоволен действиями Армении
19:36 2001
И Франция вызвала израильского посла
И Франция вызвала израильского посла видео; обновлено 19:10
19:10 3354
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси обновлено 21:40; добавлено фото и видео
21:40 9493
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…»
«Если иранцы совершат покушение на Трампа…» Британский эксперт-международник Юрий Голигорский в интервью haqqin.az
13:12 2329
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться