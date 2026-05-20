Армия Израиля в состоянии повышенной боеготовности

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир собрал командиров дивизий в контексте ситуации с безопасностью. Об этом сообщают израильские СМИ.

Он подчеркнул, что силы обороны находятся в полной готовности на всех направлениях, удерживают передовые оборонительные позиции, предотвращают угрозы и формируют ситуацию за счет инициативы, настойчивости и решительных действий.

Также он отметил, что успехи ЦАХАЛа являются результатом беспрецедентной борьбы, самоотверженности и вклада командиров и военнослужащих как регулярных частей, так и резервистов.

«В эти моменты армия находится в высшей боевой готовности и готова к любому развитию событий. Наряду с интенсивными и непрерывными боевыми действиями мы должны поддерживать высокий уровень ценностей, профессионализма и боевой дисциплины. Это условия боеспособности и сплоченности ЦАХАЛа», — заявил Замир.