ВСУ ударили по центру подготовки операторов дронов российской армии

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по центру подготовки пилотов БПЛА РФ и ликвидировали 65 курсантов полка спецназначения Север-Ахмат вместе с начальником центра подготовки в Снежном Донецкой области. Об этом сообщают украинские СМИ.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр) в среду, 20 мая, сообщил, что удалось подтвердить ликвидацию 65 курсантов и начальника «школы» — подполковника с позывным Бурый, доктора Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Количество потерь россиян уточняется.

По словам Бровди, операцию «Снег Ахмата» тщательно готовил и координировал Центр глубинного поражения СБС вместе с разведкой подразделения 1 отдельного центра беспилотных систем СБС и СБУ.

Удар по учебно-производственному комплексу и пункту дислокации 78-го полка был нанесен в ночь на 20 мая дронами Middle strike с боевой частью в 100 кг.

В Силах беспилотных систем уточнили, что пораженный центр подготовки и цех по сборке БПЛА был основан и финансировался Российской академией ракетных и артиллерийских наук. Украинские дроны поразили помещение, где россияне производили боекомплект и БПЛА и одно из помещений поблизости — ремонтную базу, куда перед этим привезли четыре бронеавтомобиля «Тигр». Все четыре «Тигра» были уничтожены.