Американские морпехи на иранском судне

В среду в Оманском заливе американские морские пехотинцы из 31-го экспедиционного отряда морской пехоты высадились на борт коммерческого нефтяного танкера M/T Celestial Sea под иранским флагом, который подозревался в попытке нарушения блокады США путем следования в сторону иранского порта.

Американские военные покинули судно после проведения досмотра и приказа экипажу корабля изменить курс.

«Вооруженные силы США продолжают в полной мере обеспечивать соблюдение блокады и к настоящему моменту перенаправили 91 коммерческое судно для обеспечения выполнения этих требований», — говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM).