Переговоры Пезешкиана и Накви

Необходимо продолжать дипломатические консультации по ходу переговоров между Ираном и США, сохранять диалог, а также укреплять региональное сотрудничество и координацию между исламскими странами. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром внутренних дел Пакистана Мохсином Накви, сообщает ISNA.

Пезешкиан выразил благодарность правительству Пакистана за его позицию и усилия по поддержанию стабильности и конструктивного взаимодействия в регионе.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на пакистанские источники сообщал, что визит главы МВД Пакистана Мохсина Рази Накви в Тегеран нацелен на достижение соглашения по переговорному документу.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи ранее заявил, что министр внутренних дел Пакистана находится в Тегеране для содействия обмену сообщениями между Тегераном и Вашингтоном.