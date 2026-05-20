Совфед России дал добро на ввод войск в другие страны

В России Совет Федерации одобрил правительственный законопроект о привлечении Вооруженных сил (ВС) РФ для защиты за рубежом россиян в случае их ареста или преследования судами иностранных государств. Это следует из данных в электронной базе Госдумы.

«Предварительное рассмотрение закона ответственным комитетом (комиссией) <...> рассмотрение закона Советом Федерации не является обязательным; предложить одобрить закон», – указано в карточке законопроекта.

Документ вносит поправки в ст. 6 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и ст. 10 ФЗ «Об обороне». Согласно пояснительной записке, он разработан для защиты прав граждан России и делает возможным экстерриториальное использование российской армии по решению президента.

Госдума приняла законопроект 13 мая.

В конце декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отказалась от исполнения постановлений иностранных уголовных судов. Подобное решение действует в отношении международных судебных органов, компетенция которых не основана на договоре с РФ или резолюции Совбеза ООН.