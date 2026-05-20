Эрдоган и Трамп обсудили Сирию и Ливан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили турецко-американские отношения и события в регионе.

Эрдоган подчеркнул важность поддержания стабильности в Сирии и предотвращения дальнейшей эскалации в Ливане, отметив, что прочная стабильность в Сирии пойдет на пользу всему региону. По его словам, Турция продолжит непрерывно поддерживать достижение этой цели.

Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с недавней стрельбой в Исламском центре Сан-Диего и осудил любые формы преступлений на почве ненависти, направленных против религиозных групп.

В то же время Трамп рассказал о сегодняшнем телефонном разговоре с президентом Турции.

«У меня был очень хороший разговор с президентом Эрдоганом. У нас очень хорошие отношения. Разве это не здорово, что у меня ладятся отношения с некоторыми очень жесткими людьми? Он жесткий парень, но у меня с ним такие отношения, каких нет ни у кого другого. …Его народ его очень сильно уважает», — заявил президент США.