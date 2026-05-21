Экс-чемпиону ММА грозит виселица

В среду базирующаяся в Норвегии правозащитная организация Hengaw (независимая неправительственная правозащитная организация, которая собирает, документирует и публикует информацию о нарушениях прав человека в Иране – ред.) сообщила, что иранский политический заключенный, приговоренный к смертной казни по обвинению в «шпионаже и сотрудничестве с враждебным государством (Израилем)», находится под непосредственной угрозой казни после перевода в одиночную камеру.

34-летний Голамреза Хани Шакараб, бывший чемпион по смешанным боевым искусствам (ММА), тренер и международный рефери, был переведен из камеры строгого режима в тегеранской тюрьме Эвин в одиночную камеру в тюрьме Гезель Хесар в Карадже.

По данным правозащитной организации, судья Аболкасем Салавати из 15-го отделения Тегеранского революционного суда приговорил его к смертной казни в ходе крайне непрозрачного судебного процесса.

Hengaw заявила, что приговор был оставлен в силе 39-м отделением Верховного суда Ирана и направлен на исполнение, несмотря на недавнее обращение родственников с просьбой о судебном пересмотре.

Источник, знакомый с делом, сообщил Hengaw, что Хани Шакарабу было отказано в доступе к адвокату по его выбору во время допроса и суда и что обвинительный приговор был основан исключительно на вынужденных признаниях, полученных под давлением.

В Hengaw заявили, что Хани Шакараб до ареста проживал в Турции и был задержан в прошлом году иранскими силами безопасности во время поездки в Ирак с религиозным паломничеством по просьбе родственника, после чего передан Ирану.

Его брат, 43-летний Эсмаил Хани, также был арестован по этому же делу по политическим обвинениям и отбывает тюремное заключение в Центральной тюрьме Ардебиля, добавили в Hengaw.