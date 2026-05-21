Трамп озаботился ледоколами

Президент США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у России имеется несколько десятков ледоколов, а у США только один. Об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Академии Береговой охраны США.

«У нас будет очень много ледоколов. Знаете, у России их 48, а у нас один, и тот очень старый. Это нелепо», — сказал Трамп.

Американский лидер неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. На данный момент в ведении Береговой охраны США есть один исправный ледокол — Polar Star. Арктический флот России насчитывает 42 ледокола, включая восемь атомных и 34 дизель-электрических. Трамп добавил, что планирует нарастить ледокольный флот США как минимум до 55 единиц.

В ноябре 2025 года он уже называл «смехотворным» число ледоколов у США в сравнении с Россией.

В октябре того же года Трамп заявил, что США планируют приобрести у Финляндии 11 ледоколов. Президент США также отметил, что эта страна создает «лучшие ледоколы в мире» и выступает «практически монополистом» в сфере их постройки. Первый такой корабль Вашингтон получит в 2028 году.