Финал Лиги Европы: «Астон Вилла» не оставила шансов «Фрайбургу»

В Стамбуле состоялся финальный матч футбольной Лиги Европы. Английская «Астон Вилла» со счетом 3:0 обыграла немецкий «Фрайбург» и завоевала трофей.

Первый мяч в матче на 41-й минуте забил полузащитник Юри Тилеманс. Форвард Эмилиано Буэндия удвоил преимущество английского клуба на 45+4-й минуте, а полузащитник Морган Роджерс забил третий мяч в ворота «Фрайбурга». Он отличился на 58-й минуте.

«Астон Вилла» впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы. Но для ее главного тренера Унаи Эмери этот финал стал шестым в данном турнире. Он в пятый раз выиграл Лигу Европы.

Теперь «Астон Вилла» точно сыграет в Лиге чемпионов следующего сезона, даже если займет в чемпионате Англии место ниже 4-го.