Эсминцы с лазерным оружием приближаются к Ирану

В Аравийском море вблизи Ирана 20 мая зафиксированы два ракетных эсминца ВМС Соединенных Штатов. По версии издания The War Zone, они оснащены лазерным оружием.

Сообщается, что американцы направили в Аравийское море эсминцы Spruance и John Finn. По утверждению источника, корабли вооружены лазерной установкой ODIN. Она служит средством для ослепления беспилотников. Лазерное оружие способно нейтрализовать датчики разведывательных систем.

Отмечается, что ВМС США установили соответствующие системы на девяти эсминцах. Их намерены использовать во время боевых действий.