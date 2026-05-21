«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Трамп: Эскалации не будет

01:17 286

Между Вашингтоном и Гаваной не будет усиления напряженности. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Нет, эскалации не будет. Я не думаю, что в этом есть необходимость», — сказал он журналистам на военной базе Эндрюс.

Трамп также заявил, что ситуация на Кубе является тяжелой. Президент США утверждает, что кубинские власти теряют контроль над страной, отметив: «Там хаос. Они действительно потеряли контроль над Кубой».

Комментируя обвинения, выдвинутые против экс-президента Кубы Рауля Кастро, Трамп сказал, что это «очень важный момент». «Мы думаем о Кубе, это очень важно. Это был очень важный момент для людей — не только для кубинских американцев, но и для тех, кто приехал с Кубы и хочет вернуться туда», — добавил президент США.

Отношения США с Кубой обострились после возвращения Трампа в Белый дом. Президент США регулярно критикует кубинское правительство и допускал «дружественное поглощение» острова. С начала 2026 года Вашингтон усилил давление и фактически ввел блокаду на поставки топлива на Кубу. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и блэкаутам по всему острову.

20 мая США выдвинули против бывшего президента Кубы Рауля Кастро обвинения в сговоре с целью убийства четырех человек, включая троих американцев. Речь идет об инциденте 1996 года, когда четыре участника организации Brothers to the Rescue вылетели в рамках гуманитарной миссии, чтобы помочь людям на плотах, бежавшим с Кубы. Кубинские истребители сбили два гражданских самолета организации над международными водами.

