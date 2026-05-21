В Голливуде снимут фильм про спасение американских пилотов в Иране

Американский режиссер Майкл Бэй, известный по фильмам «Армагеддон», «Перл Харбор» и «Трансформеры», объединился с Universal Pictures для создания художественного фильма, основанного на реальных событиях спасательной миссии США в Иране. Картина расскажет о спасении двух пилотов, самолет F-15E Strike Eagle которых был сбит в апреле 2026 года в ходе военной операции «Эпическая ярость».

Фильм будет адаптирован по книге Митчелла Цукоффа, выход которой запланирован на 2027 год в издательстве HarperCollins. Ранее Бэй уже экранизировал другую книгу Цукоффа — «13 часов» — о нападении на американский дипкомплекс в Бенгази.

Бэй рассказал Deadline, что на протяжении всей своей карьеры у него было «потрясающее партнерство» с Министерством обороны и военнослужащими США, намекая на то, что проект может включать сотрудничество с Пентагоном. Режиссер добавил, что фильм будет посвящен военнослужащим, которые выполнили то, что он охарактеризовал как «одну из самых сложных, запутанных и рискованных операций в новейшей истории».