Еще одна громкая отставка в США

Амариллис Фокс Кеннеди, невестка главы американского Минздрава Роберта Кеннеди-младшего, уходит сразу с двух высоких должностей в разведке США. По информации The Washington Post, она выступала против войны с Ираном и разошлась с Дональдом Трампом по этому вопросу.

45-летняя экс-офицер ЦРУ уходит с поста заместителя Тулси Габбард в американской разведке, а также из бюджетного управления Белого дома, где курировала секретные расходы спецслужб.

Это уже вторая громкая отставка из-за войны с Ираном. Два месяца назад по той же причине ушел глава Национального контртеррористического центра Джо Кент. В письме коллегам Кеннеди не стала говорить про Иран и написала, что хочет больше времени проводить с детьми и уйти работать в частный сектор. При этом она сохранит место в президентском консультативном совете по разведке.