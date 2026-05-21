«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
«Астон Вилла» сократила число соперников «Карабаха» в Лиге Европы

Пять из шести известны
Эльмир Алиев, отдел спорта
02:51

Победа английской «Астон Виллы» в сегодняшнем финале Лиги Европы сократила количество команд, которые в новом сезоне начнут борьбу с 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Теперь там будет не 16 клубов, а 12, среди которых и вице-чемпион Азербайджана «Карабах».

Как мы уже сообщали, команда Гурбана Гурбанова при жеребьевке 1-го раунда будет среди «сеяных». 

После изменений «сеяных» команд не восемь, а шесть, как и «несеяных». Пять из них известны: «Войводина» (Сербия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия). Шестым возможным соперником «Карабаха» станет либо «Жилина» (Словакия), либо «Зимбру» (Молдова), если 23 мая выиграет в финале Кубка страны.

Жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы состоится 16 июня. Днем позже пройдет жеребьевка 2-го раунда. Тут «Карабах» также будет «сеяным». А вот при жеребьевке 3-го раунда, которая пройдет 20 июля, агдамцы могут оказаться «несеяными».

