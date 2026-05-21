Решение суда: виновен в шпионаже на Россию

По сообщению Deutsche Welle, присяжные сочли доказанным факт, что 63-летний Отт, экс-сотрудник ныне расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии, с 2015 по 2022 год передавал секретную информацию и действовал как сообщник бывшего топ-менеджера компании Wirecard Яна Марсалека, который бежал в 2020 году в Россию и находится в международном розыске. Помимо шпионажа, Отт был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, взяточничестве, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и злоупотреблении доверием.

Бывший сотрудник австрийской разведки Эгисто Отт признан виновным в шпионаже в пользу России в ходе крупнейшего шпионского процесса в Австрии за последние годы. Суд в Вене приговорил Отта к четырем годам и одному месяцу тюремного заключения.

Приговор не вступил в силу, поскольку Отт подал апелляцию прямо в зале суда. Он заявил, что отвергает все обвинения и считает себя невиновным. По утверждению Отта, он ни разу не передавал информацию российским спецслужбам и всегда действовал в рамках закона и согласно инструкциям своего руководства.

По версии обвинения, бывший сотрудник австрийской спецслужбы использовал «европейские базы данных» для сбора информации и направлял «запросы о поддержке» в Италию и Великобританию. Объектами его интереса были российские граждане, бежавшие из своей страны, а также журналист и бывший сотрудник российской разведки. Кроме того, прокуратура обвиняет Эгисто Отта в передаче Москве мобильных телефонов нескольких высокопоставленных чиновников МВД Австрии. Тем самым российские власти получили доступ к тысячам контактов, а также была поставлена под угрозу безопасность украинских и чеченских беженцев, проживающих в Австрии. В суде стало известно, что Отт скопировал содержимое телефонов и передал его Марсалеку и Москве.

AFP со ссылкой на имеющееся в его распоряжение обвинительное заключение пишет, что австрийские следователи обнаружили документ, который связывает Отта с громким убийством бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Прокуратура называет этот документ «руководством по будущим беспрепятственным и успешным покушениям на территории ЕС».

Обвинение заявило суду, что Отт «не испытывал романтических чувств к России», а был движим финансовыми мотивами и разочарованием в работе.

BBC отмечает, что дело пролило свет на другие предполагаемые действия Марсалека, которому впоследствии были предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате, в связи с подозрением в завышении общей суммы баланса и объема продаж компании Wirecard.

Также считается, что Марсалек руководил группой болгар, осужденных в Лондоне в 2025 году за шпионаж в пользу России.