Что Америка предложила Ирану

Соединенные Штаты, узнав позицию Ирана, предложили Тегерану пакет соглашений с условием, чтобы указанные в нем пункты были приняты исламской республикой одновременно с основным этапом переговоров. Об этом утверждает иранский журналист, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), Али Голхаки в соцсети Х. В частности, в документ входит «прекращение войны на всех фронтах; снятие американской блокады Ормузского пролива; открытие Ормузского пролива Ираном с тарифами и морским маршрутом по условиям Ирана: разблокировка 25% замороженных иранских активов — около 25 миллиардов долларов; освобождение продажи иранской нефти от санкций сроком на 30 дней». Условия из основного этапа переговоров: «вывоз 400 кг урана из Ирана — в лучшем случае отправка в третью страну; признание права Ирана на обогащение урана до 3,67% (маловероятно, что США согласятся на это в финальной фазе); закрытие ядерных объектов — кроме тегеранского реактора, используемого исключительно в медицинских целях. «Иран заявляет, что все предложенные США этапы должны проходить в течение 30 дней для проверки исполнения, чтобы Иран мог продавать свою нефть и одновременно убедиться в серьезности переговоров по ядерной теме», - написал журналист в X.

* * * 09:05 Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает ответ США на свое последнее предложение. Об этом сообщает агентство Nour News. «Основываясь на первоначальном тексте иранской резолюции, включающей 14 пунктов, обмен сообщениями осуществлялся несколько раз, - цитирует агентство Багаи. - Мы получили мнения американской стороны и изучаем их».