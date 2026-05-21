Что Америка предложила Ирану

Соединенные Штаты, узнав позицию Ирана, предложили Тегерану пакет соглашений с условием, чтобы указанные в нем пункты были приняты исламской республикой одновременно с основным этапом переговоров. Об этом утверждает иранский журналист, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), Али Голхаки в соцсети Х.
В частности, в документ входит «прекращение войны на всех фронтах; снятие американской блокады Ормузского пролива; открытие Ормузского пролива Ираном с тарифами и морским маршрутом по условиям Ирана: разблокировка 25% замороженных иранских активов — около 25 миллиардов долларов; освобождение продажи иранской нефти от санкций сроком на 30 дней».
Условия из основного этапа переговоров: «вывоз 400 кг урана из Ирана — в лучшем случае отправка в третью страну; признание права Ирана на обогащение урана до 3,67% (маловероятно, что США согласятся на это в финальной фазе); закрытие ядерных объектов — кроме тегеранского реактора, используемого исключительно в медицинских целях.
«Иран заявляет, что все предложенные США этапы должны проходить в течение 30 дней для проверки исполнения, чтобы Иран мог продавать свою нефть и одновременно убедиться в серьезности переговоров по ядерной теме», - написал журналист в X.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран рассматривает ответ США на свое последнее предложение. Об этом сообщает агентство Nour News.
«Основываясь на первоначальном тексте иранской резолюции, включающей 14 пунктов, обмен сообщениями осуществлялся несколько раз, - цитирует агентство Багаи. - Мы получили мнения американской стороны и изучаем их».
Агентство уточняет, что Вашингтон и Тегеран обмениваются сообщениями по поводу формулировок предлагаемого документа о прекращении огня через Пакистан.
Ранее Tasnim со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что США передали через Пакистан ответ на направленные ранее Ираном предложения. Тегеран рассматривает текст, но ответ пока не готов, отметил собеседник агентства.
Тем временем, согласно расписанию, опубликованному Белым домом, президент США Дональд Трамп в четверг, 21 мая, проведет закрытую встречу с представителями разведки. Согласно графику, глава государства проведет брифинг в 10:00 по местному времени (в 18:00 по Баку). Совещание продлится час, после чего Трамп примет участие в пресс-конференции вместе с представителем агентства по охране окружающей среды США.
Ранее на этой неделе Трамп написал в Truth Social, что Вашингтон отказался от нанесения ударов по Ирану, запланированных на 19 мая по просьбе лидеров трех стран Персидского залива. По его утверждению, он приказал главе Пентагона Питу Хегсету и американскому военному командованию отменить удар и подготовиться к полномасштабному наступлению на Иран в случае, «если приемлемая сделка не будет достигнута». Axios писал, что стороны близки к сделке и заключению меморандума о взаимопонимании.
Стало известно, что начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир прибудет в Тегеран, чтобы передать представителям иранских властей послание относительно переговорного процесса. Член комитета по национальной безопасности Меджлиса (парламента) Пакистана Фида Хуссейн Малики сообщил, что «начальник штаба пакистанской армии Асим Мунир сегодня приезжает в Тегеран для передачи иранским официальным лицам специального послания». Его слова привел телеканал Al Mayadeen. Детали послания не раскрываются.
А заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер заявил в интервью телеканалу Fox News, что Ирану «предстоит сделать выбор» между принятием сделки, «удовлетворительной для Соединенных Штатов», или столкнуться с «наказанием со стороны нашей армии, подобного которому не было в современной истории».
«Ирану предстоит сделать выбор: либо согласиться на документ, который устроит Соединенные Штаты, либо столкнуться с наказанием со стороны наших военных, подобного которому не было в современной истории. Вот перед чем они стоят», — сказал Миллер.
Он также заявил, что у Соединенных Штатов «есть все козыри» в противостоянии с Ираном: «Президент Трамп обеспечил соблюдение принципа нераспространения ядерного оружия Соединенными Штатами с помощью американской мощи, послав сигнал не только иранскому режиму, не только Корпусу стражей исламской революции, но и всему миру, любому, кто мог бы подумать о том же самом». «Мы уничтожили и ликвидировали злобное, порочное, коррумпированное руководство Ирана», — сказал Миллер, добавив: «В любой момент, если Иран решит совершить что-то глупое, угрожающее Америке или миру, наши вооруженные силы будут готовы с этим справиться».