Удар по России: крупный пожар на нефтезаводе, есть погибшие

По его словам, два человека погибли и несколько получили ранения. Глава региона не привел других подробностей.

Astra утверждает, что пожар возник на одной из установок Сызранского нефтеперерабатывающего завода — структуры компании «Роснефть». Согласно фото местных жителей, после атаки на предприятии начался сильный пожар и в небо поднялся столб густого черного дыма.

До этого НПЗ, перерабатывающий в год до 8,5 млн тонн нефти, подвергся атаке беспилотников 18 апреля. Тогда повреждение получило технологическое оборудование. В результате была остановлена работа установки первичной переработки нефти АВТ-6, на которую приходится более 70% мощности предприятия. В ходе атаки на НПЗ были повреждены жилые дома.

За последние две недели все крупные НПЗ в центральной России были вынуждены полностью прекратить или существенно снизить переработку сырья и производство нефтепродуктов из-за ударов украинских дронов, писал Reuters. Среди крупных нефтезаводов в центральной части страны, подвергшихся атакам, оказались предприятия в Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле. Суммарная мощность полностью или частично остановившихся НПЗ превышает 83 млн тонн в год (238 тыс. тонн в сутки) — около четверти от ‌российского экспорта.

Российские силы ПВО за ночь, как сообщили в Минобороны РФ, перехватили 121 беспилотник над регионами России и Каспийским морем.