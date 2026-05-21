Ноу-хау от украинской армии

Украинские подразделения начали использовать новую тактику – оснащение дальнобойных ударных беспилотников неуправляемыми ракетами для поражения целей в глубоком тылу России, в частности, систем противовоздушной обороны, пишет Business Insider.

В Силах беспилотных систем отмечают, что дроны с фиксированным крылом могут нести до восьми ракет каждый. Ракеты запускаются из-под крыльев в быстрой последовательности и применяются для поражения наземных целей.

По данным военных, по крайней мере, одна из таких атак была осуществлена против военно-морской базы Черноморского флота России в Крыму. Также сообщается об использовании ракет против расчетов ПВО в российском тылу.

В подписях к видео атак военные отмечают, что задачей является «обнуление» расчетов пулеметчиков и переносных зенитно-ракетных комплексов, которые пытаются сбивать дроны.

В Силах беспилотных систем также заявили, что такие дроны могут действовать на глубине до 500 километров, что примерно соответствует расстоянию до Москвы от украинской границы.

Помимо ракетного вооружения, беспилотники продолжают нести и стандартные взрывчатые боеприпасы. Военные отмечают, что новая тактика позволяет сочетать более дешевые ракеты для подавления ПВО с более мощными боевыми частями для ключевых целей.

Аналитики отмечают, что использование неуправляемых ракет с дронов позволяет снизить риски для экипажей и повысить эффективность ударов в глубине обороны России, в частности, против мобильных систем ПВО.