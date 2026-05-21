Россия доставила в Беларусь ядерные боеприпасы

Ведомство распространило видео, на котором показано, как военные грузовики едут по грунтовым и лесным дорогам, после чего их разгружают во время грозы. На кадрах виден оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Российские военные в ходе ядерных учений доставили боеприпасы в полевые пункты ракетной бригады в Беларуси. Об этом заявило Министерство обороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные «выполняют учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов», снаряжают комплекс «Искандер-М» ракетами-носителями и «скрытно выдвигаются в назначенный район для подготовки к проведению пусков».

Россия накануне объявила, что с 19 по 21 мая Вооруженные силы РФ проведут учения по подготовке и применению ядерных сил. В рамках учений планировали отработать совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного в Беларуси.

Минобороны Беларуси проводит учения частей боевого применения ядерного оружия с 18 мая.

Россия ранее сообщала, что разместила в Беларуси тактическое (нестратегическое) ядерное оружие, которое может применить как на поле боя, так и для ограниченного ядерного удара по удаленным объектам. Россия передала Беларуси комплексы «Искандер», которые могут быть носителями такого оружия.

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс следит за ходом учений, добавив, что если ядерное оружие будет использовано в российско-украинской войне, то реакция НАТО будет «разрушительной».

Россия и Беларусь проводят третьи совместные ядерные учения с момента размещения российского ядерного оружия в республике. В белорусском Минобороны заявили, что «учения проходят в рамках Союзного государства, не направлены против третьих стран и не угрожают безопасности региона».