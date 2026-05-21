Высокие чины «Азеришыг» пришли к нахчыванским бизнесменам и фермерам

По поручению президента Ильхама Алиева ОАО «Азеришыг» организовало встречу в Нахчыване с целью обеспечения комфортной деятельности фермеров, предпринимателей и граждан, а также устранения возникающих трудностей.

Во встрече, прошедшей в здании Ордубадской электрической сети (ЭС), приняли участие около 30 предпринимателей и местных жителей. В мероприятии участвовали директор Департамента по работе со службой ASAN ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник Управления по прессе и связям с общественностью Вагиф Мустафаев, начальник Нахчыванского регионального управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС) Нарман Махмудов, заместитель главы Исполнительной власти Ордубадского района Рашадат Оруджев.

В ходе встречи фермеры, предприниматели и граждане были проинформированы о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах в соответствии с поручениями президента. Было отмечено, что во всех регионах страны строятся новые центры питания, современные подстанции, устанавливаются трансформаторные пункты, отвечающие самым современным стандартам, устанавливаются новые опоры, прокладываются подземные и надземные линии с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП).

Также участники мероприятия были проинформированы об электронных услугах. Была проведена просветительская беседа об услугах, оказываемых гражданам в центрах обслуживания.