Высокие чины «Азеришыг» пришли к нахчыванским бизнесменам и фермерам

По поручению президента Ильхама Алиева ОАО «Азеришыг» организовало встречу в Нахчыване с целью обеспечения комфортной деятельности фермеров, предпринимателей и граждан, а также устранения возникающих трудностей.
Во встрече, прошедшей в здании Ордубадской электрической сети (ЭС), приняли участие около 30 предпринимателей и местных жителей. В мероприятии участвовали директор Департамента по работе со службой ASAN ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник Управления по прессе и связям с общественностью Вагиф Мустафаев, начальник Нахчыванского регионального управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС) Нарман Махмудов, заместитель главы Исполнительной власти Ордубадского района Рашадат Оруджев.
В ходе встречи фермеры, предприниматели и граждане были проинформированы о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах в соответствии с поручениями президента. Было отмечено, что во всех регионах страны строятся новые центры питания, современные подстанции, устанавливаются трансформаторные пункты, отвечающие самым современным стандартам, устанавливаются новые опоры, прокладываются подземные и надземные линии с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП).
Также участники мероприятия были проинформированы об электронных услугах. Была проведена просветительская беседа об услугах, оказываемых гражданам в центрах обслуживания.
На мероприятии были разъяснены процесс подключения к новой сети электроснабжения, выдача технических условий и правила оплаты. Наряду с этим была предоставлена подробная информация и даны ответы на вопросы по другим услугам, к которым граждане обращаются чаще всего: техническое обслуживание оборудования на балансе абонента, регистрация жилых помещений в многоквартирных домах, меры, принимаемые в случаях повреждения счетчиков, процедуры смены имени для небытовых абонентов, услуги по восстановлению смарт-карт и дефектных платежей.
В то же время была предоставлена широкая информация обо всех услугах, предлагаемых как в центрах службы ASAN, так и посредством электронных платформ. Были подчеркнуты возможности, созданные для более простого и быстрого решения обращений граждан и предпринимателей. Подробно разъяснены возможности онлайн-обращения абонентов в ведомство, не выходя из офисов и домов. Были выслушаны вопросы участников по различным темам, некоторые поднятые проблемы были решены прямо на месте.
ОАО «Азеришыг» проводит просветительские мероприятия и встречи во всех регионах страны. Выслушиваются предложения и рекомендации фермеров и предпринимателей, ведется работа по решению существующих проблем. Все проводимые работы направлены на обеспечение абонентов устойчивой и бесперебойной электроэнергией, сведение к минимуму потерь электроэнергии.