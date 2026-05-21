USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.3884
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Высокие чины «Азеришыг» пришли к нахчыванским бизнесменам и фермерам

фото
11:07 153

По поручению президента Ильхама Алиева ОАО «Азеришыг» организовало встречу в Нахчыване с целью обеспечения комфортной деятельности фермеров, предпринимателей и граждан, а также устранения возникающих трудностей.

Во встрече, прошедшей в здании Ордубадской электрической сети (ЭС), приняли участие около 30 предпринимателей и местных жителей. В мероприятии участвовали директор Департамента по работе со службой ASAN ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник Управления по прессе и связям с общественностью Вагиф Мустафаев, начальник Нахчыванского регионального управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС) Нарман Махмудов, заместитель главы Исполнительной власти Ордубадского района Рашадат Оруджев.

В ходе встречи фермеры, предприниматели и граждане были проинформированы о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах в соответствии с поручениями президента. Было отмечено, что во всех регионах страны строятся новые центры питания, современные подстанции, устанавливаются трансформаторные пункты, отвечающие самым современным стандартам, устанавливаются новые опоры, прокладываются подземные и надземные линии с использованием самонесущих изолированных проводов (СИП).

Также участники мероприятия были проинформированы об электронных услугах. Была проведена просветительская беседа об услугах, оказываемых гражданам в центрах обслуживания.

На мероприятии были разъяснены процесс подключения к новой сети электроснабжения, выдача технических условий и правила оплаты. Наряду с этим была предоставлена подробная информация и даны ответы на вопросы по другим услугам, к которым граждане обращаются чаще всего: техническое обслуживание оборудования на балансе абонента, регистрация жилых помещений в многоквартирных домах, меры, принимаемые в случаях повреждения счетчиков, процедуры смены имени для небытовых абонентов, услуги по восстановлению смарт-карт и дефектных платежей.

В то же время была предоставлена широкая информация обо всех услугах, предлагаемых как в центрах службы ASAN, так и посредством электронных платформ. Были подчеркнуты возможности, созданные для более простого и быстрого решения обращений граждан и предпринимателей. Подробно разъяснены возможности онлайн-обращения абонентов в ведомство, не выходя из офисов и домов. Были выслушаны вопросы участников по различным темам, некоторые поднятые проблемы были решены прямо на месте.

ОАО «Азеришыг» проводит просветительские мероприятия и встречи во всех регионах страны. Выслушиваются предложения и рекомендации фермеров и предпринимателей, ведется работа по решению существующих проблем. Все проводимые работы направлены на обеспечение абонентов устойчивой и бесперебойной электроэнергией, сведение к минимуму потерь электроэнергии.

Россия доставила в Беларусь ядерные боеприпасы
Россия доставила в Беларусь ядерные боеприпасы видео
10:34 902
Турецкий суд принял решение: сотрудникам будут платить за сообщения в нерабочее время
Турецкий суд принял решение: сотрудникам будут платить за сообщения в нерабочее время
11:11 312
Интернет только для богатых
Интернет только для богатых
10:45 959
Ноу-хау от украинской армии
Ноу-хау от украинской армии
10:15 1547
Удар по России: крупный пожар на нефтезаводе, есть погибшие
Удар по России: крупный пожар на нефтезаводе, есть погибшие видео
10:07 1380
Решение суда: виновен в шпионаже на Россию
Решение суда: виновен в шпионаже на Россию
08:31 2715
«Астон Вилла» сократила число соперников «Карабаха» в Лиге Европы
«Астон Вилла» сократила число соперников «Карабаха» в Лиге Европы Пять из шести известны
02:51 3544
Британская радиостанция извинилась перед королем
Британская радиостанция извинилась перед королем обновлено 01:33
01:33 5015
Ормуз под колпаком у Ирана
Ормуз под колпаком у Ирана фото; обновлено 01:23
01:23 3517
Скандал вокруг флотилии «Сумуд» разрастается
Скандал вокруг флотилии «Сумуд» разрастается видео; обновлено 00:58
00:58 7435
Революция в европейском футболе: матчи сборной Азербайджана теряют смысл?
Революция в европейском футболе: матчи сборной Азербайджана теряют смысл? обновлено 00:50
00:50 7883

ЭТО ВАЖНО

Россия доставила в Беларусь ядерные боеприпасы
Россия доставила в Беларусь ядерные боеприпасы видео
10:34 902
Турецкий суд принял решение: сотрудникам будут платить за сообщения в нерабочее время
Турецкий суд принял решение: сотрудникам будут платить за сообщения в нерабочее время
11:11 312
Интернет только для богатых
Интернет только для богатых
10:45 959
Ноу-хау от украинской армии
Ноу-хау от украинской армии
10:15 1547
Удар по России: крупный пожар на нефтезаводе, есть погибшие
Удар по России: крупный пожар на нефтезаводе, есть погибшие видео
10:07 1380
Решение суда: виновен в шпионаже на Россию
Решение суда: виновен в шпионаже на Россию
08:31 2715
«Астон Вилла» сократила число соперников «Карабаха» в Лиге Европы
«Астон Вилла» сократила число соперников «Карабаха» в Лиге Европы Пять из шести известны
02:51 3544
Британская радиостанция извинилась перед королем
Британская радиостанция извинилась перед королем обновлено 01:33
01:33 5015
Ормуз под колпаком у Ирана
Ормуз под колпаком у Ирана фото; обновлено 01:23
01:23 3517
Скандал вокруг флотилии «Сумуд» разрастается
Скандал вокруг флотилии «Сумуд» разрастается видео; обновлено 00:58
00:58 7435
Революция в европейском футболе: матчи сборной Азербайджана теряют смысл?
Революция в европейском футболе: матчи сборной Азербайджана теряют смысл? обновлено 00:50
00:50 7883
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться