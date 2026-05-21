Турецкий суд принял решение: сотрудникам будут платить за сообщения в нерабочее время

11:11 313

Апелляционный суд Турции вынес революционное решение для рынка труда. Теперь сообщения от работодателей в мессенджерах и на электронную почту в нерабочее время могут официально считаться сверхурочной работой (fazla mesai) и подлежат оплате.

Широкое распространение удаленного формата работы после пандемии COVID-19 привело к размытию границ между личной жизнью и профессиональными обязанностями. Вопрос о том, является ли цифровая коммуникация после окончания рабочего дня «переработкой», стал одной из главных тем судебных разбирательств в Турции. Сообщения в WhatsApp, задачи в Teams и рабочие электронные письма все чаще фигурируют в исках сотрудников к нанимателям.

Судебное решение: когда сообщение становится работой?

Стамбульский региональный апелляционный суд (BAM) рассмотрел конкретный прецедент и постановил: поручения, отправленные работодателем через WhatsApp во внерабочее время, в определенных ситуациях должны квалифицироваться как сверхурочный труд.

Согласно материалам дела, суд обязал работодателя выплатить сотруднику компенсацию за переработки. В качестве ключевых критериев, определяющих правоту работника, суд выделил:

•             прямой характер сообщений (четкие приказы и инструкции);

•             систематическое психологическое давление с требованием оставаться на связи;

•             постановку задач в ночное время или выходные дни.

                           Что может служить доказательством в суде?

Юристы по трудовом праву отмечают, что цифровая среда оставляет четкий след. В суде в качестве официальных доказательств (delil) переработки теперь могут использоваться:

•             История чатов в WhatsApp и других мессенджерах;

•             Логи и записи конференций в Teams и Zoom;

•             Трафик корпоративной электронной почты;

•             Данные систем контроля учета рабочего времени (входы и выходы из корпоративных программ).

•             Эксперты в области рынка труда бьют тревогу: постоянное ожидание звонка или сообщения от руководства ведет к                                       профессиональному выгоранию, стрессу и разрушению баланса между работой и личной жизнью.

•             В связи с этим в экспертной среде Турции началось активное обсуждение европейского опыта — так называемого «права на отключение» (bağlantıyı kesme hakkı). В ряде стран Европы сотрудникам законодательно разрешено игнорировать любые рабочие запросы после окончания смены. Не исключено, что на фоне данного судебного прецедента в турецкое трудовое законодательство в ближайшем будущем также будут внесены соответствующие регулирующие поправки.

