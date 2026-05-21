Накануне около 22:20 в Ванадзоре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что наутро Служба национальной безопасности направит в Следственный комитет обращение по факту «измены родине». Фигурант дела — Андраник Теванян, политолог и глава партии «Мать-Армения», включенный в избирательный список «Процветающей Армении» Гагика Царукяна. Цель премьера, по его словам, – «окончательно искоренить эту шпионскую сеть».

Андраник Теванян — политолог, давний и едкий критик Пашиняна. На парламентских выборах 2021 года был избран депутатом Национального собрания по списку кочаряновского блока «Армения». В 2023 году отказался от своего мандата, чтобы сосредоточиться на избирательной кампании в Ереванский городской совет. Теванян возглавил блок «Мать Армения», который по итогам выборов в муниципальный орган занял третье место, набрав 15,4% голосов избирателей. В нынешнем избирательном цикле он в списке «Процветающей Армении» Царукяна. Сам Гагик Царукян — бизнесмен с активами и контактами, ведущими преимущественно в российскую сторону. Самвел Карапетян, чья «Сильная Армения» на этих выборах задает ритм всей оппозиционной кампании, — владелец «Ташир-Холдинга», одной из крупнейших девелоперских империй России. Роберт Кочарян — бывший президент, фигурант дела «1 марта 2008 года», многолетний любимчик Москвы. Когда «Инсайдер» — российское издание, ведущее в последние годы серьезные расследования по российским силовым структурам, — публикует материал о персональных контактах представителей этой среды с офицерами СВР и ФСБ, реакция официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой на эту волну публикаций дает предсказуемый ответ: не «это ложь», а «это цинизм». Параллельно работает второе направление. Sputnik Армения уже несколько лет функционирует как ежедневная пропагандистская машина с прямым адресатом — армянский избиратель. РИА Новости и ТАСС синхронно подсвечивают каждый эпизод предвыборной кампании, в которой правящий «Гражданский договор», по их версии, «теряет лицо»: ответ премьера сестре пропавшего без вести военврача, столкновения в Ташире между сторонниками Карапетяна и правящей партии, инциденты на митингах. Эпизоды реальные, поведение Пашиняна местами действительно неприглядное, но фильтр, через который их собирают, очевиден. Все, что бьет по премьеру, идет в эфир; все, что бьет по его оппонентам, выпадает из новостного потока. Это и есть контекст, в котором надо читать ванадзорское заявление Пашиняна. За раздраженной языковой формой стоит проблема, существующая независимо от того, нравится ли нам Пашинян.