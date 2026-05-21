Пашиняну не до ЕАЭС

Россия получила от Армении официальное уведомление о неучастии премьер-министра Никола Пашиняна во встрече лидеров ЕАЭС. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, отказ Пашиняна участвовать в мероприятиях ЕАЭС уже превратился в систему. «Никакой, конечно, трагедии нет для самого объединения, вопрос только в самой Армении», – сказала представитель МИД России.

*** 11:55

Армения не намерена выходить из Евразийского экономического союза, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.

«Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может обсуждаться до тех пор, пока Армения не подаст соответствующее заявление и не выразит желание, а мы такого желания не выражали», — сказал Мирзоян армянским СМИ.

На вопрос, когда Армения примет это решение, министр ответил: «Когда возникнет необходимость обсудить этот вопрос». Возможные сроки он не назвал.

Мирзоян также отверг идею заморозки членства Армении в ЕАЭС до принятия ею соответствующего решения.