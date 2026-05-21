Фицо против...

«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса «ассоциированного члена» ЕС до получения полноценного членства. Об этом Фицо заявил на пресс-конференции в четверг, сообщает Dennik N.

Премьер Словакии заявил, что не читал письмо Мерца в Еврокомиссию с соответствующим предложением, но уверен, что эта идея не будет иметь достаточной поддержки среди членов ЕС.

«Или мы кого-то принимаем в ЕС или нет. Сегодня в Европейском Союзе нет атмосферы для таких шагов», – заявил Фицо.

Он добавил, что, когда речь идет о пути к членству в ЕС, страны-кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.

Фицо добавил, что, по его мнению, другие страны должны присоединиться к ЕС на данный момент, а именно Черногория, Албания и Сербия. 

«Эти три страны должны быть допущены в Европейский Союз как можно скорее», – отметил словацкий премьер.

Напомним, в четверг немецкие СМИ сообщили, что канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей «ассоциированного членства» в ЕС для Украины как временного статуса, частично «удовлетворяющего» запрос Киева на скорейшее вступление. Свое видение он изложил в письме другим европейским лидерам. 

В Еврокомиссии подтвердили, что «действительно получили письмо от канцлера Мерца» и призвали к продолжению дискуссий о предстоящем расширении ЕС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением предоставить Украине новый статус «ассоциированного члена» ЕС до обретения полноправного членства. Об этом сообщает Spiegel.

Свое видение он изложил в письме к другим европейским лидерам.

Мерц отмечает, что расширение ЕС является «геополитической необходимостью», но одновременно отмечает, что процесс вступления является затяжным.

«Поэтому я убежден, что нам нужен новый импульс и для Украины, и для стран Западных Балкан и Молдовы», – отмечает он.

Канцлер указывает на то, что Украина в особой ситуации, поскольку находится в состоянии войны, и при этом достигла значительного прогресса в переговорах о вступлении.

Спецстатус «ассоциированного члена», который Мерц предлагает для Украины как временное решение, в его видении предусматривает предоставление Киеву больших прав и обязанностей, чем обычно получают кандидаты в классическом процессе вступления. Это, в частности: участие и право голоса на встречах Совета ЕС и Евросовета, а также участие без права голоса в работе Еврокомиссии и Европарламента; постепенная интеграция в бюджет ЕС; распространение на Украину статьи 42.7 Договоров ЕС о взаимной помощи и обороне, что обеспечит определенные гарантии безопасности Украины и отражает ее запрос; особое участие в Суде ЕС с должностью Assistant Rapporteur.

