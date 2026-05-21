Фицо против...

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса «ассоциированного члена» ЕС до получения полноценного членства. Об этом Фицо заявил на пресс-конференции в четверг, сообщает Dennik N.

Премьер Словакии заявил, что не читал письмо Мерца в Еврокомиссию с соответствующим предложением, но уверен, что эта идея не будет иметь достаточной поддержки среди членов ЕС.

«Или мы кого-то принимаем в ЕС или нет. Сегодня в Европейском Союзе нет атмосферы для таких шагов», – заявил Фицо.

Он добавил, что, когда речь идет о пути к членству в ЕС, страны-кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.

Фицо добавил, что, по его мнению, другие страны должны присоединиться к ЕС на данный момент, а именно Черногория, Албания и Сербия.

«Эти три страны должны быть допущены в Европейский Союз как можно скорее», – отметил словацкий премьер.

Напомним, в четверг немецкие СМИ сообщили, что канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей «ассоциированного членства» в ЕС для Украины как временного статуса, частично «удовлетворяющего» запрос Киева на скорейшее вступление. Свое видение он изложил в письме другим европейским лидерам.

В Еврокомиссии подтвердили, что «действительно получили письмо от канцлера Мерца» и призвали к продолжению дискуссий о предстоящем расширении ЕС.