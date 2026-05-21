Фицо против...

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса «ассоциированного члена» ЕС до получения полноценного членства. Об этом Фицо заявил на пресс-конференции в четверг, сообщает Dennik N.
Премьер Словакии заявил, что не читал письмо Мерца в Еврокомиссию с соответствующим предложением, но уверен, что эта идея не будет иметь достаточной поддержки среди членов ЕС.
«Или мы кого-то принимаем в ЕС или нет. Сегодня в Европейском Союзе нет атмосферы для таких шагов», – заявил Фицо.
Он добавил, что, когда речь идет о пути к членству в ЕС, страны-кандидаты должны выполнять условия, а это долгосрочный процесс.
Фицо добавил, что, по его мнению, другие страны должны присоединиться к ЕС на данный момент, а именно Черногория, Албания и Сербия.
«Эти три страны должны быть допущены в Европейский Союз как можно скорее», – отметил словацкий премьер.
Напомним, в четверг немецкие СМИ сообщили, что канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей «ассоциированного членства» в ЕС для Украины как временного статуса, частично «удовлетворяющего» запрос Киева на скорейшее вступление. Свое видение он изложил в письме другим европейским лидерам.
В Еврокомиссии подтвердили, что «действительно получили письмо от канцлера Мерца» и призвали к продолжению дискуссий о предстоящем расширении ЕС.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением предоставить Украине новый статус «ассоциированного члена» ЕС до обретения полноправного членства. Об этом сообщает Spiegel.
Мерц отмечает, что расширение ЕС является «геополитической необходимостью», но одновременно отмечает, что процесс вступления является затяжным.
«Поэтому я убежден, что нам нужен новый импульс и для Украины, и для стран Западных Балкан и Молдовы», – отмечает он.
Канцлер указывает на то, что Украина в особой ситуации, поскольку находится в состоянии войны, и при этом достигла значительного прогресса в переговорах о вступлении.
Спецстатус «ассоциированного члена», который Мерц предлагает для Украины как временное решение, в его видении предусматривает предоставление Киеву больших прав и обязанностей, чем обычно получают кандидаты в классическом процессе вступления. Это, в частности: участие и право голоса на встречах Совета ЕС и Евросовета, а также участие без права голоса в работе Еврокомиссии и Европарламента; постепенная интеграция в бюджет ЕС; распространение на Украину статьи 42.7 Договоров ЕС о взаимной помощи и обороне, что обеспечит определенные гарантии безопасности Украины и отражает ее запрос; особое участие в Суде ЕС с должностью Assistant Rapporteur.