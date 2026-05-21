«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Грузия попросила не сравнивать ее с Арменией

12:45 1754

Грузия «максимально поддерживает» дружественную Армению и армянский народ, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в эфире «Имеди LIVE».

Кобахидзе ответил на вопрос о том, «какое впечатление на него производит отношение определенных сил в Брюсселе к Грузии и Армении».

«Что касается сравнения с Арменией, для нас это немного неудобная тема, потому что мы соседи, у нас очень дружеские отношения и стратегическое партнерство. Исходя из этого, с нашей стороны неправильно сравнивать себя с Арменией. Мы, конечно, не будем этого делать — это было бы неверно.

Но в целом я оценю те попытки, которые мы видим как со стороны местной агентуры, так и их зарубежных покровителей, каким-то образом противопоставить нас Армении, в том числе посредством сравнений. Это не будет иметь никакого успеха ни в каком аспекте и ни в одном направлении. Мы максимально поддерживаем нашу дружественную страну Армению и армянский народ. Это единственное, что мы можем сказать в отношении Армении.

Хочу поблагодарить премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который проявляет особое отношение к Грузии, и это выражается в дружеских отношениях, в том числе непосредственно между правительствами. Он даже прямо сказал, что без Грузии разговоры о евроинтеграции Армении были бы немыслимы», — заявил премьер-министр.

