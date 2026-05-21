«Азерэнержи» и «Азеришыг» не лишены эстетического чувства

В рамках международной выставки, организованной в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг», принимающие в ней совместное участие, провели презентацию на тему «Азербайджанский пример градостроительной архитектуры в строительстве объектов электроэнергетики».

На презентации, как отмечается, «была представлена информация о применении принципов градостроительства и архитектуры в сфере электроэнергетики, современных подходах к развитию энергетической инфраструктуры, а также об особенностях проектов, реализуемых в Азербайджане». Была подчеркнута «важность адаптации энергетических объектов к городской среде, эстетических и функциональных архитектурных решений, учета экологических факторов и принципов устойчивого развития».

Целью презентации, подчеркивается в пресс-релизе, был «обмен опытом Азербайджана в этой области и развитие взаимосвязи между электроэнергетической инфраструктурой и градостроительством».