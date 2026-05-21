Украинские города под обстрелом: Сумы, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Чернигов...

Попадание произошло в частные жилые дома и объекты инфраструктуры в Ковпаковском районе Сум, сообщил глава городской администрации Сергей Кривошеенко. По его данным, в результате получили ранения три человека, им оказали медицинскую помощь.

«Сумы. Есть попадания в жилищном секторе Ковпаковского района. Предварительно, есть пострадавшие», — сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

Российские войска атаковали жилищный сектор города Сумы, власти сообщают, что есть пострадавшие.

Еще два человека, по данным ведомства, пострадали. Кроме того, при ударе загорелся автомобиль и складское здание на территории агропредприятия. Спасатели ликвидировали пожары.

В результате удара российского беспилотника по Новгород-Северскому району Черниговской области погиб один человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Российский беспилотник попал в движущийся грузовик в Харьковской области, сообщают глава областной администрации (ОВА) Олег Синегубов и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в результате попадания дрона гражданский автомобиль перевернулся и загорелся, а 40-летний мужчина, находившийся за рулем, погиб.

В Днепре повреждена жилая пятиэтажка, возник пожар на последнем этаже. Пострадали две женщины, сообщили в ГСЧС Украины.

В Никопольском районе повреждены «предприятие и объекты инфраструктуры». Ранения получил 42-летний мужчина.

Еще один пострадавший — в Кривом Роге, там также повреждено предприятие, говорится в сообщении спасателей.

В результате российской атаки беспилотниками в Чугуевском районе Харьковской области пострадал один человек, имеются повреждения инфраструктуры, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).