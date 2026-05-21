Туристический сезон на носу, а жители Истису без дороги

На участке дороги Худат – Набрань, который проходит через поселок Истису (бывший Муктадыр) в Хачмазском районе, уже почти два месяца наблюдается просадка полотна. Из‑за этого для близлежащих поселков и жилых массивов фактически ограничен основной выезд в районный центр.

Об этом haqqin.az сообщили местные жители. По их словам, проложенный асфальт разрушился, на дороге образовались глубокие ямы. «Машины вынуждены ехать по грунтовой дороге внутри села и через мост над рекой, чтобы добраться до райцентра. Этот мост когда‑то построил один из местных благотворителей и предназначался только для пешеходов. Сейчас мост в аварийном состоянии в нескольких местах и, если так продолжится, может обрушиться. Но другого пути нет», — рассказывают жители.

Дорога стала разрушаться после ливней, которые непрерывно шли со второй половины марта. С начала апреля движение транспорта по этому участку полностью остановлено. Сотрудники Агентства автомобильных дорог Азербайджана осмотрели место и установили предупреждающие знаки. Жителям предложили объезд через Яламу.