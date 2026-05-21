Туристический сезон на носу, а жители Истису без дороги

На участке дороги Худат – Набрань, который проходит через поселок Истису (бывший Муктадыр) в Хачмазском районе, уже почти два месяца наблюдается просадка полотна. Из‑за этого для близлежащих поселков и жилых массивов фактически ограничен основной выезд в районный центр.
Об этом haqqin.az сообщили местные жители. По их словам, проложенный асфальт разрушился, на дороге образовались глубокие ямы. «Машины вынуждены ехать по грунтовой дороге внутри села и через мост над рекой, чтобы добраться до райцентра. Этот мост когда‑то построил один из местных благотворителей и предназначался только для пешеходов. Сейчас мост в аварийном состоянии в нескольких местах и, если так продолжится, может обрушиться. Но другого пути нет», — рассказывают жители.
Дорога стала разрушаться после ливней, которые непрерывно шли со второй половины марта. С начала апреля движение транспорта по этому участку полностью остановлено. Сотрудники Агентства автомобильных дорог Азербайджана осмотрели место и установили предупреждающие знаки. Жителям предложили объезд через Яламу.
May 21, 2026
«Закрытый участок находится в 11 километрах от райцентра, а по альтернативной дороге расстояние увеличивается до 35 километров. Поэтому многие все равно пытаются проехать либо по мосту, либо по закрытому участку. Около десяти дней назад одна машина провалилась в яму, и ее удалось вытащить только с помощью тяжелой техники», — говорят они.
Жителям пообещали, что ремонт начнется в следующем месяце. Но люди сомневаются: в апреле им уже говорили, что дорогу восстановят к маю, однако этого не произошло.
Набрань — одна из самых известных туристических зон Азербайджана. Много отдыхающих приезжают и в поселок. К слову, через несколько дней начинается туристический сезон.
«Грузовые машины, которые движутся в сторону российской границы, едут через Яламу. В дождливую погоду и местные жители иногда вынуждены пользоваться этой дорогой», — отмечают они.
Из‑за закрытия дороги страдают жители шести поселков: не может проехать скорая помощь, добраться до райцентра стало крайне сложно, а цены на такси ощутимо выросли.