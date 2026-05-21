«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Кастро грозит смертная казнь

Обвинения, предъявленные в Соединенных Штатах одному из вождей Кубинской революции 1959 года и экс-лидеру Кубы Раулю Кастро по делу об уничтожении двух американских самолетов в 1996 году, грозят ему смертной казнью или пожизненным заключением. Об этом сказано в заявлении Минюста США.

«В случае признания виновными подсудимым грозит максимальное наказание в виде смертной казни или пожизненного заключения по обвинениям в убийстве и заговоре с целью убийства граждан США», – сказано в документе.

По версии американского Минюста, кубинские агенты внедрились в созданную мигрантами из островного государства организацию Brothers to the Rescue (Hermanos al Rescate, «Братья во имя Спасения») и передавали информацию о ее полетных планах властям Кубы. Предполагается, что эти данные были использованы при планировании операции по уничтожению самолетов 24 февраля 1996 года. 

В тот день три самолета Brothers to the Rescue вылетели из Южной Флориды в сторону Кубы. Два из них были сбиты над международными водами истребителями кубинских ВВС. Погибли четверо людей, находившихся на борту (трое из них были гражданами США). За несколько недель до этого кубинские пилоты проводили тренировки по перехвату медленно летящих гражданских самолетов, утверждается в обвинительном заключении.

На тот момент Рауль Кастро был министром Революционных вооруженных сил Кубы (он занимал этот пост с 1959 по 2008 год, а затем до 2018-го был руководителем островного государства). Пятеро остальных обвиняемых – бывшие пилоты ВВС Кубы. Один из них, 65-летний Луис Рауль Гонсалес-Пардо Родригес, сейчас находится под стражей в США по обвинению в предоставлении ложной информации в иммиграционных документах.

Ранее The New York Times сообщала, что США могут готовить против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро сценарий, схожий с действиями в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

