В Иране казнят иностранцев и политзаключенных

В апреле Иран тайно казнил двух граждан Ирака по обвинению в шпионаже в пользу арабской страны, сообщила правозащитная организация Hengaw.

Правозащитная группа опознала мужчин как Али Надера аль-Убейди, 27 лет, и Фазеля Шейха Карима, 29 лет. Оба были из Эль-Амары (Ирак). Правозащитная организация заявила, что оба иранца были казнены в центральной тюрьме Караджа, к западу от столицы Тегерана, 6 апреля.

Ссылаясь на информированные источники, Hengaw заявила, что двое мужчин были арестованы в прошлом году в Карадже силами разведки и содержались в течение 11 месяцев в центрах содержания под стражей, находящихся в ведении разведывательных органов, где подвергались пыткам.

Иранская судебная система сообщила о казни еще двух политических заключенных.

В четверг в Иране были казнены двое мужчин по обвинениям в членстве в экстремистских группировках и вооруженных действиях против государства, сообщило информационное агентство Mizan News, представляющее судебную систему страны.

В отчете имена обвиняемых были установлены: это Рамин Залех и Карим Маруфпур, а их приговоры были оставлены в силе Верховным судом.