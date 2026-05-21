Сотрудники МЧС на международных учениях

Сотрудники Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям приняли участие в учениях «Турция-Азербайджан-Грузия SAR-2026» (Search and Rescue (поиск и спасение), организованных Министерством национальной обороны Турции в Анкаре.

По сообщению пресс-службы МЧС, основной целью учений стало повышение навыков совместной работы поисково-спасательных подразделений и личного состава трех стран, организация взаимного обмена опытом, ознакомление с самыми современными подходами в сфере поисково-спасательных работ.

В ходе учений была проведена операция по организации поисково-спасательных работ и поиску «пострадавших», условно оказавшихся под завалами в зоне, где произошло землетрясение.

«По завершении успешно прошедших учений спасателям МЧС организаторы вручили соответствующие сертификаты», - говорится в сообщении министерства.