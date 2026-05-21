В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…

В ходе антинаркотической операции в Стамбуле были задержаны 14 человек, включая известных актеров и певцов Серенай Сарыкая, Мабеля Матиза, Фейзу Дживелек, Волкана Бахчекапылы и Онура Туна.

Бакыркёйская прокуратура Стамбула объявила, что из 25 подозреваемых, задержанных по обвинению в содействии сбыту и употреблении наркотических средств, 14 человек были арестованы.

В заявлении прокуратуры сообщается, что в рамках борьбы с наркотиками, представляющими угрозу для здоровья населения и общественной безопасности, правоохранительными органами была изъята крупная партия кокаина, которую планировалось ввезти в страну контрабандой из-за рубежа морским путем. В результате проведенной после этого операции в различных районах Стамбула были арестованы многочисленные торговцы наркотиками и обнаружены некоторые вещественные доказательства.

В заявлении отмечается, что ведется еще одно расследование, направленное против лиц, содействующих сбыту и употребляющих наркотические вещества, а также подозреваемых, занимающихся контрабандой и производством наркотиков. В рамках этого расследования в ходе проведенной операции были задержаны 25 человек. Сообщается, что операции проводились в районах Бешикташ, Сарыер, Бейоглу, Кагытхане и Ускюдар в Стамбуле, а также в Мугле.