Воздушная тревога уже три дня подряд

В Латвии около 11 часов утра (12:00 по Баку) в четверг снова объявили воздушную тревогу для трех районов, граничащих с Россией и Беларусью. Об этом сообщили на странице Вооруженных сил.

Латвийская армия около 10:45 (11:45 по Баку) предупредила о возможности угрозы с воздуха для Лудзенского, Краславского и Резекнеского районов.

Жителям этих районов советуют переждать в безопасной комнате «за двумя стенами», а в случае наблюдения подозрительного объекта сообщать о нем в службу экстренной помощи.