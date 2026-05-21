Воздушная тревога уже три дня подряд

В Латвии около 11 часов утра (12:00 по Баку) в четверг снова объявили воздушную тревогу для трех районов, граничащих с Россией и Беларусью. Об этом сообщили на странице Вооруженных сил.
Латвийская армия около 10:45 (11:45 по Баку) предупредила о возможности угрозы с воздуха для Лудзенского, Краславского и Резекнеского районов.
Жителям этих районов советуют переждать в безопасной комнате «за двумя стенами», а в случае наблюдения подозрительного объекта сообщать о нем в службу экстренной помощи.
«Вместе с союзниками в НАТО мы постоянно мониторим воздушное пространство, чтобы быть способными немедленно отреагировать на любую угрозу. Мы усилили способности ПВО вдоль восточной границы, привлекая дополнительные подразделения. Пока продолжается агрессия России против Украины – могут повторяться инциденты, когда иностранные беспилотники залетают или приближаются к воздушному пространству Латвии», – добавляют в заявлении.
LSM сообщает, что в воздух подняли патрульные истребители НАТО.
Это уже третий день подряд, когда для этих приграничных регионов объявляют предупреждение о возможной угрозе. После тревоги в среду о нарушении воздушного пространства Латвии не сообщали.
В Литве тем временем продолжаются поиски беспилотника, который 20 мая вызвал первую серьезную воздушную тревогу и после того исчез с радаров.
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.
19 мая патрулирующий истребитель НАТО в Эстонии впервые сбил ударный дрон, который стал причиной воздушной тревоги.