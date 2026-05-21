Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщается на официальной странице главы азербайджанского государства в соцсети Х.

Согласно сообщению, «в ходе телефонного разговора мы (президенты Азербайджана и Франции) рассмотрели вопросы, находящиеся в повестке двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией, обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Также обсудили региональные и глобальные события».

Президент Франции со своей стороны сообщил, что в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана он «подтвердил поддержку Францией мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и важность дальнейшего продвижения этого процесса. Мы также обсудили региональные вопросы и потенциал развития наших двусторонних отношений».