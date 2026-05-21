Арабы разучились верить в добро

Арабские монархии Персидского залива окончательно утратили доверие к Ирану на фоне «агрессивной риторики и пустых деклараций о дружбе», заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

«После жестокой иранской агрессии режим пытается закрепить новую реальность, рожденную явным военным поражением. Однако попытки установить контроль над Ормузским проливом или посягнуть на морской суверенитет ОАЭ — не более чем осколки несбыточных грез.

Тот, кто хочет сосуществовать со своим арабским окружением, должен осознать: доверие потеряно. Его восстановление достигается не лозунгами, а ответственным языком, уважением к суверенитету и подлинной приверженностью принципам добрососедства, — заявил советник президента ОАЭ.