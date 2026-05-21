Турция эвакуирует активистов «Сумуд»

Турция эвакуирует из Израиля активистов шедшей в сектор Газа «Глобальной флотилии Сумуд», которых Израиль задержал 20 июня. Рейсы будут выполнены сегодня, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он уточнил, что эвакуированы будут и турецкие граждане, и активисты из других стран.

Фидан назвал задержание активистов незаконным и пообещал обеспечить безопасную эвакуацию. «Мы продолжим отстаивать права наших граждан и выполнять наши гуманитарные обязательства по отношению к жителям Газы», — написал министр в соцсети Х.

Авиакомпания Turkish Airlines направила три самолета в Израиль для эвакуации активистов, сообщает телеканал NTV. Среди участников флотилии — 78 граждан Турции, пишет Anadolu.

Около 50 судов «Глобальной флотилии Сумуд» отправились из Турции 14 мая. По пути в Газу к ней присоединились еще несколько судов. Активисты хотели прорвать морскую блокаду анклава, чтобы доставить жителям гуманитарную помощь и привлечь внимание к ситуации в Газе.

Израиль задержал 430 активистов. Их доставили в порт Ашдода. Накануне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал видео, на котором задержанных собирают на палубе, ставят на колени с завязанными сзади руками, головами в пол. Власти Нидерландов, Франции, Испании, Турции, Польши, Ирландии, Греции и Бельгии осудили действия израильских силовиков.