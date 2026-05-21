У Саудовской Аравии рекорд нефтедолларов

Саудовская Аравия в марте экспортировала нефти и нефтепродуктов на сумму свыше $24,7 млрд, это максимум с октября 2022 года. Об этом со ссылкой на новые данные статистического управления королевства сообщает Bloomberg.

По данным агентства, рост доходов королевства обусловлен проведением США и Израилем военной операции против Ирана и ответными действиями исламской республики. По сравнению с мартом прошлого года экспорт нефти и нефтепродуктов из Саудовской Аравии в стоимостном выражении вырос на 37%. Несмотря на ограничения судоходства через Ормузский пролив, Саудовской Аравии удалось частично компенсировать сокращение экспортных каналов с помощью трубопроводов и использования портов на Красном море.

Компания Goldman Sachs также отмечает, что средние еженедельные доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти и нефтепродуктов на 10% выше, чем до начала операции США и Израиля против Ирана.