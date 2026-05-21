«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Армения и Азербайджан объединились против Швейцарии

ИЗ ЕРЕВАНА В ЦЮРИХ НАПРАВИЛИ ПИСЬМО ПРОТЕСТА
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
14:23 448

Группа членов швейцарского парламента и действующая в этой стране неправительственная организация «Международная христианская солидарность» (CSI) некоторое время ведут кампанию, цель которой — вновь ввести в международную повестку уже закрытый карабахский вопрос. Данную кампанию поддерживают пророссийские реваншистские силы в Армении, а также католикос всех армян Гарегин II, которого премьер-министр Никол Пашинян называл «агентом КГБ».

Формально кампания ведется из Швейцарии, однако догадаться, какое за ней стоит государство, на самом деле несложно. Достаточно лишь взглянуть на список присоединившихся к ней политических сил: блок Роберта Кочаряна «Армения», включая входящих в него дашнаков; гражданский союз «Айакве», выступающий за возвращение армян в Карабах «под особым статусом»; тесно связанная с Россией партия бывшего депутата Андраника Теваняна «Мать-Армения»; партия «Сильная Армения» олигарха Самвела Карапетяна, связанного с Кремлем; партия «Национально-демократический полюс», состоящая из радикальных националистов и фигур, чьи связи с российскими спецслужбами уже раскрыты; Республиканская партия Сержа Саргсяна и прочие реваншисты.

Сейчас эти силы объединены в три разных блока и борются за власть в Армении, попутно заявляя, что намерены пересмотреть условия мирного соглашения, согласованного с Азербайджаном. Сам Пашинян называет их «трехглавой партией войны».

Отметим, что партии Самвела Карапетяна, Сержа Саргсяна, а также радикально-националистический «Национально-демократический полюс» присоединились к инициативе в начале мая. В кампании участвуют и представители сепаратистов, покинувших Карабах. 30 апреля этого года они находились в швейцарском парламенте и встретились с депутатами, поддерживающими данную инициативу.

Следует напомнить, что в результате лоббистской деятельности участников кампании «Карабахская мирная инициатива» нижняя палата швейцарского парламента в прошлом году приняла проект резолюции, направленный против территориальной целостности Азербайджана. Однако после протестов официального Баку данный проект был отклонен.

Азербайджан неоднократно предупреждал Швейцарию о необходимости прекратить кампанию, начатую рядом проармянских политиков, депутатов и НПО, напоминая, что подобные провокации наносят удар по мирному процессу в регионе. А на днях позицию Баку поддержали и в Ереване.

Правительство Армении направило Швейцарии официальное письмо с требованием прекратить провокационную кампанию, которая, по оценке Еревана, подрывает мирный процесс в регионе. В письме, направленном в министерство иностранных дел Швейцарии, говорится, что данная инициатива «нежелательна».

О существовании письма стало известно после заявления, опубликованного организацией CSI. В нем выражено недовольство тем, что, несмотря на поддержку «практически всех оппозиционных сил», правящая партия Армении накануне выборов решила фактически отказаться от «защиты интересов» армян, прибывших из Карабаха.

В заявлении подчеркивается, что перед выборами между действующей властью и растущим числом оппозиционных партий возник серьезный раскол вокруг «швейцарской мирной инициативы по Карабаху».

20 мая по инициативе этой НПО состоялась встреча участников кампании. На ней обсуждался призыв армянского правительства к Швейцарии прекратить «карабахскую мирную инициативу». CSI резко раскритиковала позицию Еревана и обвинила премьер‑министра Никола Пашиняна в том, что он «встал на сторону Азербайджана». По мнению организации, подобный шаг поставит его политическую силу «в крайне неудобное положение».

Следует напомнить, что в Армении предвыборная кампания проходит на фоне жесткой риторики, и реваншистские силы строят свои атаки на Пашиняна прежде всего вокруг карабахской темы. На днях на одной из улиц Еревана произошел резкий спор между выходцем из Карабаха и самим Пашиняном. В какой‑то момент премьер вышел из себя, взял мегафон и заявил, что намерен «разнести все гнезда фиктивной карабахской элиты в Армении», включая офис группы сепаратистов, называющих себя «парламентом». Он назвал тех, кто вновь поднимает карабахский вопрос и пытается сорвать мир, «дезертирами и предателями». Позже полиция задержала того самого Артура Осипяна, который обвинял Пашиняна в «сдаче Карабаха».

Премьер-министр Армении неоднократно подчеркивал, что само начало «карабахского движения» в конце 1980‑х было исторической ошибкой, которая на десятилетия превратила страну в инструмент обеспечения чужих интересов. Однако, как видно, существуют силы, стремящиеся вернуть страну в прошлое, а также внешние игроки. Среди них Россия и некоторые западные государства, включая Швейцарию, где действуют лоббистские группы, поддерживающие этих политических акторов.

