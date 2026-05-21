Армения и Азербайджан объединились против Швейцарии

Группа членов швейцарского парламента и действующая в этой стране неправительственная организация «Международная христианская солидарность» (CSI) некоторое время ведут кампанию, цель которой — вновь ввести в международную повестку уже закрытый карабахский вопрос. Данную кампанию поддерживают пророссийские реваншистские силы в Армении, а также католикос всех армян Гарегин II, которого премьер-министр Никол Пашинян называл «агентом КГБ». Формально кампания ведется из Швейцарии, однако догадаться, какое за ней стоит государство, на самом деле несложно. Достаточно лишь взглянуть на список присоединившихся к ней политических сил: блок Роберта Кочаряна «Армения», включая входящих в него дашнаков; гражданский союз «Айакве», выступающий за возвращение армян в Карабах «под особым статусом»; тесно связанная с Россией партия бывшего депутата Андраника Теваняна «Мать-Армения»; партия «Сильная Армения» олигарха Самвела Карапетяна, связанного с Кремлем; партия «Национально-демократический полюс», состоящая из радикальных националистов и фигур, чьи связи с российскими спецслужбами уже раскрыты; Республиканская партия Сержа Саргсяна и прочие реваншисты. Сейчас эти силы объединены в три разных блока и борются за власть в Армении, попутно заявляя, что намерены пересмотреть условия мирного соглашения, согласованного с Азербайджаном. Сам Пашинян называет их «трехглавой партией войны».

Отметим, что партии Самвела Карапетяна, Сержа Саргсяна, а также радикально-националистический «Национально-демократический полюс» присоединились к инициативе в начале мая. В кампании участвуют и представители сепаратистов, покинувших Карабах. 30 апреля этого года они находились в швейцарском парламенте и встретились с депутатами, поддерживающими данную инициативу. Следует напомнить, что в результате лоббистской деятельности участников кампании «Карабахская мирная инициатива» нижняя палата швейцарского парламента в прошлом году приняла проект резолюции, направленный против территориальной целостности Азербайджана. Однако после протестов официального Баку данный проект был отклонен. Азербайджан неоднократно предупреждал Швейцарию о необходимости прекратить кампанию, начатую рядом проармянских политиков, депутатов и НПО, напоминая, что подобные провокации наносят удар по мирному процессу в регионе. А на днях позицию Баку поддержали и в Ереване. Правительство Армении направило Швейцарии официальное письмо с требованием прекратить провокационную кампанию, которая, по оценке Еревана, подрывает мирный процесс в регионе. В письме, направленном в министерство иностранных дел Швейцарии, говорится, что данная инициатива «нежелательна».

О существовании письма стало известно после заявления, опубликованного организацией CSI. В нем выражено недовольство тем, что, несмотря на поддержку «практически всех оппозиционных сил», правящая партия Армении накануне выборов решила фактически отказаться от «защиты интересов» армян, прибывших из Карабаха. В заявлении подчеркивается, что перед выборами между действующей властью и растущим числом оппозиционных партий возник серьезный раскол вокруг «швейцарской мирной инициативы по Карабаху». 20 мая по инициативе этой НПО состоялась встреча участников кампании. На ней обсуждался призыв армянского правительства к Швейцарии прекратить «карабахскую мирную инициативу». CSI резко раскритиковала позицию Еревана и обвинила премьер‑министра Никола Пашиняна в том, что он «встал на сторону Азербайджана». По мнению организации, подобный шаг поставит его политическую силу «в крайне неудобное положение».