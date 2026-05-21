Поезд Баку – Тбилиси: Билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле

Общее время в пути по маршруту Баку – Тбилиси составляет приблизительно 9 часов 30 минут. Примерно по 1 часу из этого времени уходит на таможенный и пограничный контроль на азербайджанской и грузинской границах. Об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

Он отметил, что первые поезда будут состоять из 6 вагонов. Один из них – вагон-ресторан. Остальные вагоны относятся к классам «Комфорт», «Комфорт+» и «Люкс». Общая пассажировместимость поезда – 118 человек.

Первый рейс запланирован из Баку 25 мая с прибытием в Тбилиси в 08:41 следующего дня. Поезда, отправляющиеся из Тбилиси ежедневно в 21:00, будут прибывать в Баку в 06:24.

«На маршруте применяется динамическая ценовая политика. Согласно этой системе, пассажиры могут воспользоваться более выгодными ценами, если приобретут билеты за 25-30 дней заранее. Такой подход облегчает планирование поездки для пассажиров и делает планирование перевозок более эффективным», — подчеркнул Б. Гаджиев.