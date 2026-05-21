USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.3884
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Поезд Баку – Тбилиси: Билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле

14:30 288

Общее время в пути по маршруту Баку – Тбилиси составляет приблизительно 9 часов 30 минут. Примерно по 1 часу из этого времени уходит на таможенный и пограничный контроль на азербайджанской и грузинской границах. Об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Бахтияр Гаджиев.

Он отметил, что первые поезда будут состоять из 6 вагонов. Один из них – вагон-ресторан. Остальные вагоны относятся к классам «Комфорт», «Комфорт+» и «Люкс». Общая пассажировместимость поезда – 118 человек.

Первый рейс запланирован из Баку 25 мая с прибытием в Тбилиси в 08:41 следующего дня. Поезда, отправляющиеся из Тбилиси ежедневно в 21:00, будут прибывать в Баку в 06:24.

«На маршруте применяется динамическая ценовая политика. Согласно этой системе, пассажиры могут воспользоваться более выгодными ценами, если приобретут билеты за 25-30 дней заранее. Такой подход облегчает планирование поездки для пассажиров и делает планирование перевозок более эффективным», — подчеркнул Б. Гаджиев.

Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
13:48 1145
Поезд Баку – Тбилиси: Билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
Поезд Баку – Тбилиси: Билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
14:30 289
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы ОТЧЕТ ТУРЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ; все еще актуально
20 мая 2026, 20:48 5050
Иран просит время
Иран просит время обновлено 14:14
14:14 4201
Арабы разучились верить в добро
Арабы разучились верить в добро
13:58 579
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
13:36 1088
Туристический сезон на носу, а жители Истису без дороги
Туристический сезон на носу, а жители Истису без дороги видео
13:05 1066
Украинские города под обстрелом: Сумы, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Чернигов...
Украинские города под обстрелом: Сумы, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Чернигов... ФОТО
13:04 567
Грузия попросила не сравнивать ее с Арменией
Грузия попросила не сравнивать ее с Арменией
12:45 1773
«Искусственный интеллект приведет к росту неравенства в городах»
«Искусственный интеллект приведет к росту неравенства в городах» заявила Мари Хухцермайер в интервью haqqin.az
12:32 956
Иран опережает прогнозы США по восстановлению военного потенциала
Иран опережает прогнозы США по восстановлению военного потенциала
12:31 817

ЭТО ВАЖНО

Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
13:48 1145
Поезд Баку – Тбилиси: Билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
Поезд Баку – Тбилиси: Билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
14:30 289
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы ОТЧЕТ ТУРЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ; все еще актуально
20 мая 2026, 20:48 5050
Иран просит время
Иран просит время обновлено 14:14
14:14 4201
Арабы разучились верить в добро
Арабы разучились верить в добро
13:58 579
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
13:36 1088
Туристический сезон на носу, а жители Истису без дороги
Туристический сезон на носу, а жители Истису без дороги видео
13:05 1066
Украинские города под обстрелом: Сумы, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Чернигов...
Украинские города под обстрелом: Сумы, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Чернигов... ФОТО
13:04 567
Грузия попросила не сравнивать ее с Арменией
Грузия попросила не сравнивать ее с Арменией
12:45 1773
«Искусственный интеллект приведет к росту неравенства в городах»
«Искусственный интеллект приведет к росту неравенства в городах» заявила Мари Хухцермайер в интервью haqqin.az
12:32 956
Иран опережает прогнозы США по восстановлению военного потенциала
Иран опережает прогнозы США по восстановлению военного потенциала
12:31 817
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться