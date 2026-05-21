Синоптики обещают дожди

22 мая в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируются дожди, которые в ночь с 21 на 22 мая усилятся, к вечеру прогнозируется переменная облачность, осадков преимущественно не ожидается, будет дуть северо-восточный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха в столице и на Абшероне ночью составит 15-17, днем - 20-24 градуса тепла.
Атмосферное давление повысится с 757 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-75%, днем - 60-65%.
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, грозы, град, в высокогорных районах - снег, на отдельных территориях - туман, будет дуть умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит 14-17, днем - 19-24, в горах ночью - 3-8, днем - 12-17, местами может повыситься до 20-22 градусов выше нуля.