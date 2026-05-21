Эмираты пошли в обход Ормуза

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) построили почти 50% нефтепровода в обход Ормузского пролива, сообщает CNBC со ссылкой на заявление главы компании Abu Dhabi National Oil (ADNOC) султана Ахмеда аль Джабера.

По его словам, новый нефтепровод удвоит экспортные возможности ADNOC через порт Фуджейра. CNBC отмечает, что ОАЭ ускорили реализацию этого проекта из-за войны в Иране. Завершить строительство нефтепровода планируется в 2027 году. Сейчас ОАЭ используют трубопровод Хабшан—Фуджейра, пропускная способность которого достигает 1,8 млн баррелей в сутки.

Султан Ахмед аль Джабер также отметил, что блокада Ормузского пролива вызвала самый серьезный в истории кризис дефицита энергоносителей: утрачено более 1 млрд баррелей нефти, почти 100 млн баррелей еженедельно не поступает на мировой рынок. По его словам, для восстановления потоков нефти хотя бы до 80% от нормального уровня потребуется не менее четырех месяцев, даже если конфликт с Ираном прекратится немедленно.