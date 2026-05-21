ООО Bir Kredit BOKT опубликовало финансовые показатели за 2025 год

В 2025 году основную часть доходов Bir Kredit BOKT – 98% (269 тыс. 528 манатов) – сформировали процентные доходы. Остальные доходы составили 2% от общего объема доходов (4 тыс. 477 манатов). В связи с тем, что кредитная деятельность была начата в августе 2025 года, а также из-за формирования с начала года процентных расходов по привлеченным средствам, резервов и операционных расходов, финансовый год завершился с чистым убытком. По итогам отчетного периода чистый убыток составил 206 тыс. 908 манатов.

По состоянию на конец 2025 года совокупные активы ООО Bir Kredit BOKT составили 108 млн 728 тыс. 812 манатов. Для сравнения: на конец 2024 года данный показатель составлял 83 млн 480 тыс. 131 манат. Таким образом, активы в годовом сравнении увеличились более чем на 25 млн манатов. Основными причинами роста стали расширение инвестиционного портфеля на 15 млн манатов, а также объем кредитов, выданных НКО за 6 месяцев деятельности на рынке, который составил около 12 млн манатов. При этом резервы и убытки прошлых лет, вычитаемые из активов, составили 2 млн манатов. В отчетном периоде также был увеличен уставный капитал НКО – до 99 млн 835 тыс. 580 манатов.

В течение отчетного периода НКО провело ребрендинг и сменило наименование с ООО BirKart BOKT на ООО Bir Kredit BOKT. Основной целью ребрендинга стало формирование более инновационной и технологически ориентированной модели обслуживания в соответствии со стратегией дальнейшего развития компании, а также предоставление клиентам полностью онлайн-услуг. Одним из ключевых сервисов в этом направлении является онлайн-кредитование через приложение Birmarket, позволяющее подбирать кредитные решения в соответствии с потребностями клиентов.

Для подробного ознакомления с отчетом: https://www.b-b.az/aC3aDn.

Отметим, что ООО BirKart BOKT, созданное в 2018 году с целью предоставления кредитов, по состоянию на 31 декабря 2025 года на 100% принадлежит Kapital Bank. В настоящее время организация продолжает деятельность под наименованием ООО Bir Kredit BOKT и располагается по адресу: г. Баку, Насиминский район, проспект Нефтчиляр, 153.