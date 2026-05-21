Американская разведка закидывает удочки

Американское разведывательное сообщество начало анализировать возможные ответные действия Кубы в случае нападения США на карибскую республику. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По информации двух неназванных собеседников агентства, к анализу приступили ранее в этом месяце аналитики Пентагона и Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США. Также ведется работа по изучению сценариев военного вмешательства для представления американскому президенту Дональду Трампу.

Как отмечает CBS News, в подобных прогнозах приводятся возможные последствия действий американских военных и реакция, которая может за этим последовать. Зачастую варианты действий направляются на рассмотрение главе вашингтонской администрации.

Как ранее сообщил 14 мая портал Axios со ссылкой на источники, директор ЦРУ США Джон Рэтклифф во время визита на Кубу на прошлой неделе заявил о готовности Вашингтона к сотрудничеству в области экономики и безопасности при условии проведения на острове реформ. 5 марта Трамп сообщил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля глава американской администрации объявил, что США могут «по-дружески установить контроль над Кубой».