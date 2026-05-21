USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.3884
Подписаться на уведомления
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси
Новость дня
«Азербайджанские железные дороги» о цене билетов на поезд Баку – Тбилиси

Kontakt стал победителем фестиваля Baku Flames

15:22 323

Kontakt, всегда выделяющийся своими проектами в сфере социальной ответственности, на этот раз стал победителем творческого фестиваля Baku Flames. Проект сети для школьников регионов Азербайджана под лозунгом «#мыблизко ради образования» был удостоен высшей награды международного жюри - «Золотое пламя».

Фестиваль Baku Flames, объединяющий самые яркие работы в сфере творчества, и в этом году собрал местных и международных представителей отрасли. В рамках фестиваля проект Kontakt был отмечен как за свою идею, так и за сильную реальную историю, получив главную награду фестиваля - «Золотое пламя». Видеоработа завоевала главный приз в номинации «Корпоративная социальная ответственность» категории «Фильм».

Напомним, что в рамках проекта «#мыблизко ради образования» сеть Kontakt создала специальные учебные классы в 5 региональных магазинах. Чтобы предоставить школьникам с ограниченным доступом к технологиям равные возможности, эти классы были полностью оснащены ноутбуками, принтерами, комплектами столов и стульев, а также всем необходимым оборудованием.

О достигнутом успехе проекта и его дальнейших целях рассказала директор департамента по работе с клиентами и маркетингу сети Нармина Исмайылова: «Когда мы начинали этот проект, нашей главной целью было создать более доступную и комфортную среду для обучения школьников, проживающих в регионах. Сегодня для нас большая радость видеть, что эта идея получила столь высокую оценку. И я думаю, что впереди у нас еще много работы в этом направлении».

Отметим, что сеть магазинов Kontakt уже много лет реализует устойчивые проекты в различных регионах Азербайджана в рамках «Образовательной программы».

Видео, удостоенное главной награды фестиваля, вы можете посмотреть ниже.

Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
17:06 573
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
17:06 248
Пезешкиан благодарит армию. Иран превзошел Вьетнам и Афганистан
Пезешкиан благодарит армию. Иран превзошел Вьетнам и Афганистан обновлено 17:02
17:02 7601
Путин и Лукашенко начали совместную тренировку ядерных сил
Путин и Лукашенко начали совместную тренировку ядерных сил видео; обновлено 16:25
16:25 3077
Зеленский заявил об уничтожении штаба ФСБ
Зеленский заявил об уничтожении штаба ФСБ видео
16:16 1585
Пашиняну не до ЕАЭС
Пашиняну не до ЕАЭС обновлено 15:02
15:02 3244
Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
13:48 3232
Поезд Баку – Тбилиси: билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
Поезд Баку – Тбилиси: билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
14:30 2096
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы ОТЧЕТ ТУРЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ; все еще актуально
20 мая 2026, 20:48 5533
Арабы разучились верить в добро
Арабы разучились верить в добро
13:58 1499
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
13:36 2456

ЭТО ВАЖНО

Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
Сын Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан
17:06 573
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
Аппарат омбудсмена и Конфедерация профсоюзов Азербайджана будут сотрудничать
17:06 248
Пезешкиан благодарит армию. Иран превзошел Вьетнам и Афганистан
Пезешкиан благодарит армию. Иран превзошел Вьетнам и Афганистан обновлено 17:02
17:02 7601
Путин и Лукашенко начали совместную тренировку ядерных сил
Путин и Лукашенко начали совместную тренировку ядерных сил видео; обновлено 16:25
16:25 3077
Зеленский заявил об уничтожении штаба ФСБ
Зеленский заявил об уничтожении штаба ФСБ видео
16:16 1585
Пашиняну не до ЕАЭС
Пашиняну не до ЕАЭС обновлено 15:02
15:02 3244
Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
Макрон позвонил Алиеву: «Рассмотрели вопросы…»
13:48 3232
Поезд Баку – Тбилиси: билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
Поезд Баку – Тбилиси: билеты, купленные заранее, обойдутся дешевле
14:30 2096
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы
В Анкаре проанализировали войну против Ирана. И сделали выводы ОТЧЕТ ТУРЕЦКОЙ РАЗВЕДКИ; все еще актуально
20 мая 2026, 20:48 5533
Арабы разучились верить в добро
Арабы разучились верить в добро
13:58 1499
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
В Стамбул приплыло судно с кокаином. И началось…
13:36 2456
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться