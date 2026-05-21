Kontakt стал победителем фестиваля Baku Flames

Kontakt, всегда выделяющийся своими проектами в сфере социальной ответственности, на этот раз стал победителем творческого фестиваля Baku Flames. Проект сети для школьников регионов Азербайджана под лозунгом «#мыблизко ради образования» был удостоен высшей награды международного жюри - «Золотое пламя».

Фестиваль Baku Flames, объединяющий самые яркие работы в сфере творчества, и в этом году собрал местных и международных представителей отрасли. В рамках фестиваля проект Kontakt был отмечен как за свою идею, так и за сильную реальную историю, получив главную награду фестиваля - «Золотое пламя». Видеоработа завоевала главный приз в номинации «Корпоративная социальная ответственность» категории «Фильм».

Напомним, что в рамках проекта «#мыблизко ради образования» сеть Kontakt создала специальные учебные классы в 5 региональных магазинах. Чтобы предоставить школьникам с ограниченным доступом к технологиям равные возможности, эти классы были полностью оснащены ноутбуками, принтерами, комплектами столов и стульев, а также всем необходимым оборудованием.