CityNet удостоен награды Best Managed Companies Azerbaijan 2026

«Эта награда является подтверждением нашей долгосрочной стратегии развития, профессионализма нашей команды и клиентоориентированного подхода. Как компания CityNet, входящая в состав Azerconnect Group, мы ставим перед собой цель не только предоставлять интернет-услуги, но и вносить реальный вклад в развитие цифровой трансформации в стране, предлагая пользователям инновационные и устойчивые решения. Получение награды Best Managed Companies Azerbaijan 2026 является для нас не только предметом большой гордости, но и мотивацией для достижения будущих целей», — подчеркнул генеральный директор CityNet Ильгар Нахмедов.

В рамках ежегодно проводимого конкурса оцениваются компании, отличающиеся своей деятельностью в частном секторе страны. На специальном мероприятии, посвященном итогам конкурса, награда была вручена генеральному директору CityNet Ильгару Нахмедову.

Отметим, что в прошлом году CityNet был удостоен награды Speedtest Award for Best Fixed Network в Азербайджане от международной компании Ookla. В то же время компания запустила полный портфель OTT TV-продуктов, решение «Hybrid STB», а также приложения Smart TV для ведущих телевизионных брендов и операционных систем. Кроме того, в рамках сотрудничества с Digiturk компания CityNet предоставила своим абонентам в Азербайджане доступ к данной платформе.

Конкурс Best Managed Companies направлен на оценку частных компаний, работающих в Азербайджане, на основе международных критериев, включая качество управления, стратегический подход к развитию, эффективное управление человеческими ресурсами, финансовую устойчивость и корпоративную социальную ответственность.