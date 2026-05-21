Россия будет сбивать беспилотники над буровыми установками в Каспии

Накануне верхняя палата российского парламента, Совет Федерации, одобрила закон, разрешающий сбивать украинские и другие беспилотники над нефтегазовыми платформами в российском секторе Каспийского моря, сообщал Интерфакс.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте парламента, беспилотники представляют одну из самых серьезных угроз экономическим интересам России в Каспийском море.

«Принятие соответствующего федерального закона позволит устранить правовой вакуум и принять необходимые меры для обеспечения антитеррористической защиты таких объектов, не затрагивая при этом вопросы судоходства и рыболовства», — говорится в сообщении.

Вторая по величине российская нефтедобывающая компания «Лукойл» добывает нефть на двух крупных проектах в Каспийском море — Филановском и Корчагинском месторождениях, которые неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников.