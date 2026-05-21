Еще один логистический гигант появится на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия хочет объединить активы в сфере транспорта и создать логистический гигант, который обострит конкуренцию с Объединенными Арабскими Эмиратами, позиционирующими себя как ворота в регион. Об этом пишет Bloomberg.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии с капиталом в триллион долларов рассматривает возможность объединения активов в сфере транспорта и цепей поставок.

Это позволит привлечь иностранные инвестиции и более эффективно обслуживать торговые хабы королевства в условиях потрясений, вызванных войной с Ираном, говорится в публикации.

По словам источников агентства, Государственный инвестиционный фонд провел предварительные переговоры по объединению части своего разветвленного портфеля активов в сфере портов, железных дорог и судоходства в единую структуру.

Нарушения вокруг ключевой водной артерии за последние три месяца обнаружили уязвимости в цепях поставок на Ближнем Востоке, подчеркнув необходимость альтернативных торговых маршрутов, включая порты Красного моря Саудовской Аравии.

Обсуждения находятся на предварительном этапе, и окончательное решение о создании новой структуры еще не принято, а также не определено, какие активы будут включены.

Если инвестиционный фонд реализует свои планы, это усугубит конкуренцию между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Такие центры ОАЭ, как Дубай и Абу-Даби, уже многие годы позиционируют себя как ворота в регион, говорится в сообщении.

Развитие Дубая в значительной степени обусловлено деятельностью DP World Ltd., логистического гиганта, работающего в 83 странах и более 119 тысяч сотрудников, говорится в публикации.

В ответ на закрытие Ормузского пролива ОАЭ активизировали собственные инвестиции, в частности, планируют создать альтернативный экспортный хаб на восточном побережье и ускоряют строительство трубопровода в порт Фуджейра в Оманском заливе, чтобы удвоить мощности по экспорту нефти.