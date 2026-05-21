Российский миллиардер погиб в ДТП: его сбил джип

Полиция проводит проверку по факту аварии, в результате которой есть погибший, рассказали изданию в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Российский миллиардер Михаил Смирнов погиб в дорожной аварии в Ленинградской области, сообщает РБК со ссылкой на Балтийскую топливную компанию (БТК), где Смирнов был председателем совета директоров.

«Мужчина 1972 года рождения за рулем мотоцикла «Триумф» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Хавал». В результате происшествия водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи», — заявили в полиции.

Через месяц Михаилу Смирнову должно было исполниться 54 года. Бизнесмен был совладельцем ООО «Балтийская топливная компания». БТК объединяет несколько фирм, которые занимаются экспортом нефтепродуктов и бункеровкой судов.

До 2024 года Смирнову принадлежали 50% ООО «Нева Ойл» (входила в БТК). Издание «Деловой Петербург» называло эту фирму основным активом предпринимателя. В 2024-м журналисты поместили Смирнова на 108-е место собственного «Рейтинга миллиардеров» России, оценив его состояние в 7,79 миллиарда рублей. Всего бизнесмен участвовал в 26 компаниях.