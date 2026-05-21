Зеленский заявил об уничтожении штаба ФСБ

Военные Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины ударили по штабу ФСБ в захваченной части Херсонской области и уничтожили зенитный комплекс «Панцирь-С1», «уничтожено и ранено около сотни россиян». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Россияне должны чувствовать, что эту свою войну они должны завершать. Украинские санкции средней и дальней дистанций продолжат работать», — написал президент.

20 мая Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по центру подготовки пилотов БПЛА РФ, и ликвидировав, как утверждает украинская сторона, «65 курсантов полка спецназначения Север-Ахмат вместе с начальником центра подготовки в Снежном Донецкой области».